I biancocelesti hanno trovato l’accordo per un giovane difensore spagnolo che arriva a titolo definitivo.

Sky Sport riporta che la Lazio ha acquistato dal Real Madrid il difensore Mario Gila: classe 2000, difensore centrale che ha giocato nella squadra B dei Blancos, il Real Madrid Castilla. I biancocelesti lo hanno pagato 6 milioni di euro, Gila prenderà il posto, almeno in rosa, di Luiz Felipe che è andato via a parametro zero.

IM_Carlo_Ancelotti

Si tratta di un difensore centrale fisico ma che ha anche discrete abilità in fase di impostazione; negli ultimi mesi ha anche esordito nel Real Madrid, Carlo Ancelotti lo ha schierato nei minuti finali di due gare di Liga. In totale ha giocato 23 minuti in due partite contro Espanyol e Getafe; si parla bene di lui, vedremo se sarà all’altezza della Serie A.

