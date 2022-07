I salentini neopromossi nella massima serie puntano a rafforzarsi parecchio spinti dalle conoscenze del proprio responsabile dell’area tecnica.

Messo a segno il colpo Lorenzo Colombo che arriva in prestito dal Milan, il Lecce in questa fase di mercato si abbandona a suggestioni clamorose. Come riporta il Corriere dello Sport, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino dopo averlo scoperto all’epoca della Fiorentina, vorrebbe riportare in Italia Stefan Jovetic; il montenegrino adesso ha 32 anni e milita nell’Hertha Berlino.

L’operazione resta complicata per l’ingaggio percepito dall’attaccante che ammonta a 2 milioni di euro a stagione; l’ex Fiorentina ed Inter tra le altre ha probabilmente avuto una carriera molto al di sotto del grande talento di cui dispone. L’alto ingaggio percepito per il Lecce è un ostacolo anche per l’idea Nikola Maksimovic.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG