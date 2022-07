I blucerchiati confermano l’accordo col centravanti di Castellammare di Stabia che quindi resta ancora a Genova.

La Sampdoria comunica sul proprio sito il rinnovo del capitano Fabio Qaugliarella. “L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Quagliarella. Per la soddisfazione di tutti l’attaccante – 268 presenze e 105 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2023“.

Stadio Luigi Ferraris Marassi

L’attaccante stabiese sui propri social dimostra così la sua felicità: “Ogni storia è una storia infinita. La nostra un po’ di più… Sono orgoglioso di poter continuare la mia avventura con la Sampdoria e grato alla società per questa nuova opportunità. E grazie, come sempre ai nostri tifosi, per farmi sentire a casa come dal primo giorno che ho vestito questa maglia“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG