Il difensore centrale della Juventus, De Ligt ha ricevuto una proposta allettante dal Bayern Monaco ma l’offerta è ancora bassa.

Alla corsa per il centrale difensivo olandese della Juventus, De Ligt si è iscritto anche il Bayern Monaco che ha presentato la sua richiesta d’interesse per sapere prezzo e possibile trattativa. De Ligt dal canto suo sembra anche apprezzare l’interessamento da parte dei campioni di Germania. Ma l’offerta economica dei bavaresi è ancora sensibilmente bassa.

Matthijs De Ligt

L’offerta alla Juventus è di 70 milioni di euro, ritenuta insufficiente, anche con l’inserimento della contropartita tecnica come Pavard, la risposta è sempre negativa. Solo denaro, i bianconeri vogliono scegliere come spendere i propri soldi in sede di mercato. Il Chelsea invece prepara una nuova offensiva che con i bonus si avvicina ai 90 milioni di euro, si sta avvicinando sensibilmente ma manca ancora qualcosa per concludere la trattativa con la società bianconera.

