Zaniolo ha discusso con la società parte della sua cessione alla Juventus, sono le ore decisive per il passaggio in bianconero.

Il trequartista della Roma, Zaniolo è estremamente vicino alla Juventus. Il calciatore ha discusso la cessione con la propria squadra su cifre e come dovrà avvenire. Non c’è ancora l’accordo totale con la Roma, ma i bianconeri sono estremamente fiduciosi sulla fine della trattativa in modo positivo a stretto giro di posta.

Nicolò Zaniolo

L’accordo dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto, prestito oneroso sui 10 milioni di euro con un obbligo tra i 35/40 milioni di euro. Non si sa se ci sarà anche una contropartita tecnica, ma non sarà oltre che un giovane nel caso i giallorossi spingono per averla per forza. Per il resto l’accordo con il giocatore c’è 4 milioni all’anno per quattro anni con opzione.

