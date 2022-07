Il giovane Kenan Yildiz può arrivare alla Juventus, a parametro zero in arrivo dal Bayern Monaco. Ecco chi è.

Kenan Yildiz, il classe 2005 di origine turca ma nato in Germania sta per arrivare alla Juventus a parametro 0, avrà un triennale e sarà inserito nella squadra U23. Il giocatore è un trequartista che può anche giocare su entrambe le fasce, alto 1,85 non rinnoverà il contratto con la società bavarese del Bayern Monaco. Il calciatore ha conseguito in 20 presenze tra tutte le competizioni giovanili condite con 6 reti e 8 assist.

Per il resto della squadra giovane, De Winter partirà in prestito verso Empoli o Sampdoria per vivere un campionato da protagonista in prestito. Soulé dovrebbe rimanere per il ritiro per poi essere valutato nel caso un prestito in Serie A o all’estero. Da Graca andrà in prestito in Serie B.

