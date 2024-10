L’ex attaccante tra le altre di Juventus e Palermo Amauri ha espresso il suo parere sui migliori attaccanti del campionato italiano. Nel corso di un evento live su Twitch dal titolo Champions Lounge, Amauri, rinomato ex attaccante italo-brasiliano, ha offerto il suo punto di vista sull’attuale panorama degli attaccanti nel campionato di Serie A. Le sue riflessioni hanno toccato vari temi, dalla situazione attuale della punta per la Nazionale italiana, passando per le prestazioni di giocatori di spicco come Dusan Vlahovic, Alvaro Morata e Lautaro Martinez, fino alla comparazione tra lo spagnolo e Romelu Lukaku. Il talento emergente del nerazzurro Amauri non ha esitato a evidenziare il talento di Mateo Retegui, indicandolo come la prima scelta per il ruolo di attaccante nella Nazionale italiana. Al di là di Gianluca Scamacca, tuttora infortunato ma considerato un prospetto con ampio margine di crescita, l’ex giocatore ritiene che l’italo-argentino sia al momento il […]

Leggi l’articolo completo Grandi centravanti della Serie A: l’ex attaccante snobba Lautaro, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG