Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi continua a giocare più in nazionale che nel suo club. Davide Frattesi ha parlato in conferenza stampa di Italia e di Inter: la mezzala ha mantenuto un basso profilo quando gli viene chiesto dello scarso utilizzo in nerazzurro. “Ciò che ci è un po’ mancato nella spedizione dell’Europeo è stato il divertimento in campo che s’è visto col Belgio”. “Trascorrere tanti giorni in un ambiente non gioioso e simpatico come c’è ora ha influito sul rendimento di tutti i giocatori”. Il rapporto con Spalletti “Quando siamo arrivati a settembre ho parlato con lui in palestra e nel farmi i complimenti mi disse di avere grande stima di me, ma anche che sarei stato quello a cui avrebbe rotto di più le scatole. Vedeva in me qualcosa che a lui piaceva e ora i rimproveri sono un po’ diminuiti perché sto facendo di più ciò che […]

Leggi l’articolo completo Scarso impiego? Arriva l’ammissione di Frattesi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG