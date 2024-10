Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij è tornato protagonista con la sua nazionale, insieme all’altro nerazzurro Denzel Dumfries. SportMediaset ha intervistato Stefan De Vrij che ha parlato dei suoi impegni con la nazionale olandese ma non solo: “Non è stato facile contro l’Ungheria. Loro si sono chiusi, abbiamo avuto tanto possesso con loro che speravano di farci male in contropiede e ci sono anche riusciti nel primo tempo in una delle rare occasioni in cui ne hanno avuto l’opportunità”. “Abbiamo faticato a trovare gli spazi nel primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo creato di più e anche in dieci uomini abbiamo mantenuto alta la fiducia riuscendo a pareggiare. Ora con la Germania sarà un’altra bella partita, una bella sfida per noi”. Le prossime gare dell’Inter contro Roma e Juventus “Bisogna pensare una partita alla volta, senza guardare troppo avanti. Quindi ora penso alla Germania”. La lotta Scudetto “La rivale più pericolosa […]

