L’esterno destro dell’Inter Denzel Dumfries si sbilancia in un certo qual senso sul suo futuro e sul rinnovo di contratto. Denzel Dumfries ha fatto un primo bilancio della sua stagione ai microfoni di SportMediaset: “Per me è stata una grande emozione. Ho giocato due partite per Aruba, ora faccio gol per l’Olanda e per me è un sogno: sono molto orgoglioso, guado sempre avanti”. “Con la Germania sarà diverso, è una squadra con più qualità rispetto all’Ungheria, ma siamo pronti e andiamo avanti“. Le prossime gare dell’Inter, contro Roma e Juventus in campionato “Questo mese sarà molto importante per noi e per la stagione. Però siamo pronti e carichi per vincere le prossime partite”. La lotta Scudetto “Siamo molto forti, però anche il Napoli, il Milan e la Juve sono forti. Non sarà una stagione come quelle dell’anno scorso, c’è sempre rispetto per le altre squadre”. L’obiettivo europeo “La finale di […]

