Il Napoli inizia a delineare la propria strategia da adottare nella sessione estiva di calciomercato; giorni fa c’è stato un importante vertice.

Messo al sicuro il terzo posto in campionato e salutato Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam, il Napoli si concentra sul mercato.

IM_Berardi_Domenico_2

La dirigenza al completo ha avuto un summit a cui ha partecipato ovviamente anche Luciano Spalletti; il club ascolterà le offerte che arriveranno per i big, Fabian Ruiz, Victor Osimhen e Kalidou Koulibaly su tutti. In caso di partenza in attacco la lista dei sostituti è già pronta e vede ai primi posti Domenico Berardi e Antonin Barak, più nelle retrovie Marko Arnautovic per via dell’età non più giovanissima e di uno stipendio alto; lo sostiene il Corriere dello Sport.

