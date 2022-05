Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli si è detto molto emozionato per l’addio del terzino sinistro Faouzi Ghoulam.

Il Napoli dovrà per forza di cose fare molte operazioni di mercato in vista della prossima stagione, di questo ed altro ha parlato oggi ai microfoni di DAZN Cristiano Giuntoli. “Ghoulam è qui da 7 anni e mi commuovo per tutti i momenti passati insieme”.

“La fascia di capitano è un ringraziamento e gli auguro il meglio per la sua carriera. Rivoluzione? Avremo una squadra competitiva come negli ultimi anni. Ma tutto dipenderà da tanti fattori che sono ancora prematuri adesso. Incontreremo gli agenti dei calciatori di Kalidou e Dries e anche degli altri e decideremo insieme”.

