Mattia Grassani, avvocato, ha parlato a Si Gonfia la Rete su Radio CRC della recente penalizzazione inflitta alla Juventus

Mattia Grassani, avvocato, ha parlato a Si Gonfia la Rete su Radio CRC della recente penalizzazione inflitta alla Juventus.

GRASSANI – «I 10 punti parlano di un sistema della Juventus che ricorreva a innumerevoli alterazioni prive di qualunque logica di mercato. Non si può paragonare l’operazione Osimhen, dove sono stati sborsati 50 milioni dalle casse del Napoli e 20 di plusvalenze, rispetto alle decine di operazioni fatte dalla Juventus che hanno portato alla sanzione in classifica e alla squalifica dei 4 manager. Il quadro è diverso e non c’è un sistema Juventus più altri. Sono situazioni che andranno valutate, quindi ne parleremo tra mesi o forse anni».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG