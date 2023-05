Il telecronista Riccardo Trevisani non comprende la scelta di Inzaghi di schierare l’ex centrocampista dell’Atalanta che fra pochi mesi sarà svincolato.

Riccardo Trevisani a Pressing ha detto la sua sulla stagione dell’Inter. “Mi domando sempre perché Gagliardini, che andrà via dall’Inter da svincolato, giochi titolare e Asllani debba avere meno possibilità di giocare”.

Simone Inzaghi

“Non è la questione sulla partita di Napoli ma degli ultimi mesi: Gagliardini ha fatto 5 falli in un tempo, non è un problema di regolamento ma di testa. Se fai 5 falli in 40′ in una partita quasi amichevole, c’è qualcosa che non va. Inzaghi? Anche io penso che ce l’abbia con Marotta per le critiche mediatiche ricevute però l’Inter ha perso 12 partite su 36 in Serie A, la stagione è fantastica se vince anche Coppa Italia e Champions ma resterà la macchia del campionato“.

L’articolo Trevisani: “Mi domando perché Gagliardini gioca ed Asllani ha meno possibilità” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG