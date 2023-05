L’ex bomber Christian Vieri ammette di ammirare tanto l’esterno sinistro nerazzurro.

Christian Vieri ha parlato del calcio italiano a margine della cena di gala della Lega Serie A. “Grande orgoglio per le tre italiane in finale, era una vita che non succedeva. La Fiorentina, che secondo me dopo il Napoli gioca il calcio migliore d’Italia, si è meritata la finale di Conference. La Roma ha fatto un grande percorso in Europa League”.

Federico Dimarco

“L’Inter ha fatto una grande Champions, tre squadre italiane in finale è importante per l’Italia, bisogna fare il tifo per tutte e tre. chi mi ha stupito? Devo dire Dimarco. Sta giocando ad altissimi livelli, bravo, fa grandi cross. Quando lo vedo crossare mi viene voglia di tornare a giocare, poi quando mi alzo dal divano e sento il dolore alle ginocchia dico, no, va bene così”.

