Il doppio ex Michele Serena ha presentato la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, che domani sera si contenderanno il trofeo allo stadio Olimpico

Michele Serena si è espresso così sulle colonne di Repubblica verso Inter-Fiorentina:

«L’Inter è sempre stata la mia squadra fin da piccolo, ma a Firenze ho vissuto tre anni meravigliosi, e lì è nato il mio primo figlio. Davvero non so scegliere. Pronostico? Anche in questo caso sono in difficoltà. Ovviamente il buon senso suggerisce l’Inter».

L’articolo Serena: «Inter-Fiorentina Non so scegliere, il buon senso mi suggerisce…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG