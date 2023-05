Il capitano della Fiorentina ed ex Inter Cristiano Biraghi è intervenuto nella conferenza stampa pre Inter: le sue dichiarazioni verso la finale di Coppa Italia

Il capitano viola Cristiano Biraghi ha presentato così la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Le dichiarazioni:

PARTITA – «Domani andrà in campo la Fiorentina che quando finirà la partita non avrà rimpianti, niente da recriminarsi. Io capitano? Portare la fascia a Firenze non è come portarla da altre parti. Non che sia un peso, anzi, è un orgoglio portare avanti un ideale da quando Davide aveva preso la fascia. Un percorso nel quale eravamo partiti praticamente insieme, era un nuovo ciclo. L’obiettivo suo e della società era di far tornare la Fiorentina ai livelli di un tempo»

CAMBIAMENTI – «Una svolta in particolare non c’è, penso che con la nostra continuità e i calciatori nuovi che si sono ambientati le cose siano cambiate di conseguenza. E con ambientamento intendo anche capire la città: il tifoso fiorentino è particolare, va capito, per la Fiorentina mette da parte tutto. Una volta che è stato capito questo, aggiunto ai risultati, ha creato qualcosa sia a livello di campo che di spirito molto importante. Vogliamo portare lo spirito fiorentino dentro al campo».

