Il capitano dell’Inter Samir Handanovic ha parlato nella conferenza stampa pre Fiorentina: le sue dichiarazioni alla vigilia della finale di Coppa Italia

Samir Handanovic ha presentato in conferenza stampa la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina.

BILANCIO «La stagione ancora non è finita e non si può trarre un giudizio, mancano partite che possono ancora condizionare il bilancio»

INCONTRO IN QUIRINALE «Quando mi ha dato la mano sapeva che fossi Handanovic, mi ha detto che ha visto il presidente della Slovenia tre giorni fa, conosceva sia i nostri giocatori che quelli della Fiorentina, è stato speciale».

CAMBIO DI MARCIA – «Dalle sconfitte si impara, abbiamo imparato a essere meno superficiali e siamo cresciuti».

FUTURO «Del mio futuro non so ancora niente. Domani sarà una finale per noi, siamo all’Inter per alzare i trofei: negli ultimi anni il club è stato riportato dove merita».

CAMBIO RUOLO «Bisogna adattarsi ai ruoli che ti spettano ed è tutto importante, io ho avuto gente dalla quale imparare. La crescita che avevo negli ultimi anni mi ha sempre reso orgoglioso, la fascia da capitano qui all’Inter mi ha responsabilizzato. Ogni annata ha una sua specificità. Quando c’è un po’ di nervosismo è positivo, significa che i giocatori ci tengono. Se nessuno dice nulla, è peggio».

L’articolo Inter, Handanovic: «Sul futuro non ho deciso niente. Ora siamo dove meritiamo» proviene da Inter News 24.

