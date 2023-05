L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano loda la grande forza dell’Inter, avversaria di domani nella finale di Coppa Italia.

Vincenzo Italiano ha presentato il match di domani in conferenza stampa; ecco le sue parole. “La sensazione è di grande orgoglio per essere qui stasera e per essere domani in quel rettangolo di gioco, come per essere stati dal Presidente della Repubblica. Abbiamo anche un’altra finale, non dimentichiamolo. Il percorso è fantastico, affronteremo una finalista di Champions e l’ostacolo è durissimo, ma ci arriviamo sereni e cercheremo di mettere in difficoltà l’Inter. Sono fortissimi, ma cercheremo di dargli filo da torcere. Abbiamo ottenuto due finali e non dobbiamo accontentarci: vogliamo fare bene, mettere in difficoltà le due avversarie. Sono fortissime, ma abbiamo le nostre chance e abbiamo grande fiducia”.

“Domani dobbiamo dare tutto, perché questo trofeo ce lo siamo meritati. So che andremo ad affrontare una squadra che può inventarsi qualsiasi giocata, voglio concentrarmi sui miei ragazzi. Dobbiamo riproporre quello che ci ha fatto arrivare fin qui e pensare solo a noi stessi. Dobbiamo fare il possibile per mettere in difficoltà l’Inter, domani per noi la montagna da scalare è davvero molto difficile. Voglio vedere gli occhi che mi hanno fatto vedere a Basilea, poi vedremo cosa accadrà. Voglio vederli in campo con lo spirito mostrato ultimamente. Oltre alla grande qualità dei calciatori dell’Inter, la bravura dei campioni, c’è anche quella dell’allenatore che sa arrivare in finale e vincere trofei. Possiamo definirlo uno specialista e questa è un’altra difficoltà. In quelle che ho giocato io vedevo sempre i ragazzi proporre quello che ci ha permesso di arrivare fino all’ultimo metro, quindi non bisogna abbandonare il tuo credo, la tua idea, quello che ti ha permesso di arrivare in finale. Dopo questa, abbiamo due partite ancora di campionato: qualsiasi cosa accadrà, dovremo rimboccarci le maniche dal giorno dopo per preparare altre gare. Abbiamo la possibilità di dimostrare le nostre qualità e far vedere che abbiamo meritato questa finale“.

L’articolo Italiano: “Affrontiamo una finalista di Champions, l’ostacolo è durissimo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG