L’Inter tiene i fari accesi su Marcus Thuram: l’attaccante francese resta nel mirino dei nerazzurri

L’Inter resta fortemente interessata a Marcus Thuram. L’Equipe aggiorna infatti sul futuro del figlio d’arte e fornisce interessanti novità. Stando a quanto riportano i colleghi francesi, Thuram sarebbe in cerca di un club che gli consenta di diventare protagonista in un grande campionato e in Champions League.

I due club che si sono già mossi in maniera concreta fino ad oggi sono Inter e Atletico Madrid.

L’articolo Thuram, l’Inter torna alla carica: dalla Francia sono sicuri proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG