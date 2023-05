Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi è molto carico in vista della finale di domani contro l’Inter.

Cristiano Biraghi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter. “Anche a inizio anno, quando magari facevamo fatica con i risultati, ci ho sempre creduto. Dopo Istanbul dissi che avremmo dovuto continuare a seguire l’allenatore, solo con la sua idea di gioco saremmo usciti da quel momento. Ero in campo, tutti i giorni agli allenamenti e vedevo che mancava pochissimo”.

Nikola Milenkovic

“La strada era quella. Creavamo una marea di situazioni da gol, concedevamo poco, ma prendevamo subito gol. C’è sempre stato gioco, voglia di proporre un calcio offensivo. Era solo questione di tempo. Ero convinto avremmo fatto una stagione importante. L’Inter è una finalista di Champions League. Mi aspetto una squadra con giocatori fortissimi, di livello internazionale, che hanno già giocato partite di questo genere e sanno gestirle. La rosa è la più forte d’Italia, ma ci siamo anche noi. Giustamente si dice che loro siano favoriti, ma meritiamo attenzioni anche noi e cercheremo di dare il massimo e uscire senza rimpianti“.

L’articolo Biraghi: “L’Inter è la rosa più forte d’Italia ma ci siamo anche noi, vogliamo uscire senza rimpianti” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG