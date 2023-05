Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha rassicurato sulla sua permanenza nel corso della conferenza pre Fiorentina

Simone Inzaghi ha confermato che resterà sulla panchina dell’Inter anche nella prossima stagione:

PERMANENZA – «Assolutamente sì: ho sempre avuto un contratto, non mi sono mai sentito un precario. Anche se so perfettamente che gli allenatori vengono giudicati in base ai risultati che riescono a ottenere».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

