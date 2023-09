Gabriele Gravina ricorda ancora l’indimenticabile Gianluca Vialli: le parole del presidente della Federazione

Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, ha voluto ricordare così Gianluca Vialli a margine dell’evento Luca Vita – L’abbraccio di Gianluca Vialli.

LE PAROLE – «Io ho toccato il massimo livello della vita in termini di dirigenza sportiva convincendo Gianluca Vialli a diventare capo delegazione della Nazionale anche grazie a quei valori che ha lasciato a me e a tanti italiani in eredità. Guai a dimenticare che in quella famosa notte di Wembley e in quegli Europei c’è tanto di Luca. Abbiamo un obbligo, custodire tutto quello che Luca ha fatto con noi in questi 3 anni. Abbiamo il dovere di coltivare e far germogliare i semi che ha lasciato».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG