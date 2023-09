Il commissario tecnico della nazionale francese Didier Deschamps si gode il buon momento del centravanti nerazzurro.

Didier Deschamps ha parlato di Marcus Thuram in conferenza stampa. “Non ha avuto molto tempo, ma è riuscito comunque a segnare. Era arrabbiato anche con sé stesso perché avrebbe potuto segnare di più. Ma non mi preoccupa questa cosa”.

Marcus Thuram

“Per Marcus è un bene per lui. Marcus mi offre anche diverse opzioni. Marcus ha la capacità di essere un giocatore di supporto. All’Inter gioca perfettamente in coppia con un altro attaccante, giocare anche da esterno. Ha la capacità di segnare gol. È un attaccante completo”. Il figlio d’arte dovrebbe giocare anche martedì contro la Germania, l’Inter non sarà contentissima.

L’articolo Deschamps: “Thuram ha segnato ma era arrabbiato con sé stesso, all’Inter gioca con un altro attaccante, è completo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG