A sei giorni dal derby tra Inter e Milan, Giovanni Capuano prende le presenze dei giocatori: ecco che aria tira nei due spogliatoi

Ai microfoni di Tutti Convocati, Giovanni Capuano passa in rassegna i giocatori di Inter e Milan, tra 6 giorni impegnate nel derby che metterà pepe alla classifica di Serie A.

LE PAROLE- «Fra 6 giorni saremo a discutere di come sarà andato il derby. Giroud è tornato a Milano, Theo Hernandez e Maignan si vedrà nelle prossime ore ma c’è l’amichevole tra Francia e Germania. Kalulu si è fatto male ed è rischio, Tomori è squalificato. Per l’Inter Sanchez è alle prese con l’anemia, questa è una storia che sorprende solo chi non conosce Sanchez. L’Inter è rimasta infastidita dal suo voler andare col Cile con tutti gli annessi. Cuadrado si è fatto male poi con la Colombia»

L’articolo Inter-Milan, Capuano fa il punto a -6 dal derby: «Vi dico come stanno le cose» proviene da Inter News 24.

