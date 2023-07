Gabriele Gravina, presidente della FIGC, alle regionali per la regione Abruzzo? Arriva la risposta sulla possibile candidatura

Gabriele Gravina – presidente della FIGC – ha negato all’ANSA il suo interesse a candidarsi per le regionali della regione Abruzzo.

LE PAROLE – «Non è mia intenzione entrare in politica né oggi né in futuro. Si tratta di una non notizia, peraltro nessuno me lo ha chiesto. Il mio mondo è lo sport, evitiamo strumentalizzazioni».

