Huijsen parla già da grande giocatore: ecco il messaggio social del difensore olandese alla sua Juve – FOTO

Dopo l’esordio con la prima squadra in occasione dell’amichevole con il Milan, Dean Huijsen guarda già alle prossime sfide.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dean Huijsen (@deanhuijsen)

Il difensore della Juventus Next Gen è determinato a lavorare per convincere Allegri a dargli ulteriori chance nel prossimo futuro, come dimostra il suo ultimo post su Instagram.

The post Huijsen parla già da “grande”: messaggio alla sua Juve – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG