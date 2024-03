Raffaele Cantone, procuratore di Perugia, ha parlato all’Ansa del caso che vede Gravina indagato. Ecco cosa ha detto

PAROLE– «Ci sono stati una serie di contatti con soggetti della Lazio, ma finché non si trova la prova non ci sono responsabilità. Abbiamo ascoltato a Perugia Claudio Lotito come persona informata sui fatti, poi abbiamo ritenuto di trasmettere gli atti alla procura di Roma».

