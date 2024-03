Gyokeres sta incantando tutti con la maglia dello Sporting. Il calciomercato Milan lo osserva ma deve fare i conti con la concorrenza

Il calciomercato Milan deve fare i conti con la concorrenza non solo europea per Gyokeres. L’attaccante sta incantando tutti con la maglia dello Sporting.

Secondo quanto riportato da Givemesport potrebbe rientrare nell’elenco degli attaccanti osservati dal Napoli in vista della prossima sessione estiva per sostituire Osimhen. Tuttavia lo svedese avrebbe messo proprio i rossoneri in cima alle sue preferenze, davanti anche alla ricca Premier League.

