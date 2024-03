Dopo il mercoledì di Champions League si è aggiornato il ranking Uefa. In attesa di Milan Slavia Praga i rossoneri puntano alla top 30

Grazie al pareggio ottenuto contro l’Atalanta lo Sporting Lisbona ha scavalcato in un solo colpo Lazio e Milan nel ranking Uefa. I rossoneri però devono scendere ancora in campo, stasera contro lo Slavia Praga in Europa League. Con una vittoria metterebbero nel mirino la top 30:

1. Manchester City (Inghilterra) 146.000

2. Bayern Monaco (Germania) 139.000

3. Real Madrid (Spagna) 127.000

4. Paris Saint-Germain (Francia) 113.000

5. Liverpool (Inghilterra) 107.000

6. Inter (Italia) 101.000

7. Lipsia (Germania) 97.000

8. Chelsea (Inghilterra) 96.000

9. Roma (Italia) 92.000

10. Manchester United (Inghilterra) 92.000

11. Borussia Dortmund (Germania) 86.000

12. Barcellona (Spagna) 86.000

13. Atlético Madrid (Spagna) 84.000

14. Siviglia (Spagna) 84.000

15. Napoli (Italia) 80.000

16. Villarreal (Spagna) 80.000

17. Juventus (Italia) 80.000

18. Bayer Leverkusen (Germania) 78.000

19. Porto (Portogallo) 77.000

20. Benfica (Portogallo) 73.000

21. Atalanta (Italia) 69.000

22. Arsenal (Inghilterra) 68.000

23. Ajax (Olanda) 66.000

24. West Ham (Inghilterra) 65.000

25. Shakhtar Donetsk (Ucraina) 63.000

26. Rangers (Scozia) 62.000

27. Eintracht Francoforte (Germania) 60.000

28. Feyenoord (Olanda) 57.000

29. Brugge (Belgio) 56.000

30. Sporting CP (Portogallo) 54.500

31. Lazio (Italia) 54.000

32. PSV Eindhoven (Olanda) 54.000

33. Milan (Italia) 54.000

The post Ranking UEFA: il Milan punta a scalare la classifica, la posizione che possono occupare i rossoneri appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG