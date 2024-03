Dopo il fortissimo colpo al volto contro il Celta Vigo e la grande paura, l’ex Milan Romero è pronto a tornare in campo

Luka Romero è tornato ad allenarsi. Il giocatore argentino, in prestito dal Milan, era stato costretto a uscire in barella per un fortuito duro colpo al volto durante la sfida di campionato contro il Celta Vigo, da parte del suo compagno di squadra Pubill.

Ora dopo la grande paura è pronto a tornare. Romero dovrebbe essere convocato per la prossima sfida di campionato contro il Siviglia.

