A qualche ora dal calcio d’inizio del match in Europa League tra Milan e Slavia Praga va in scena il pranzo Uefa. Presenti Furlani e Scaroni

Poche ore ancora e ci sarà il calcio d’inizio del match in Europa League tra Milan e Slavia Praga, valido per l’andata degli ottavi di finale della competizione. Intanto nel pieno centro città sta andando in scena il pranzo Uefa. A rappresentare i rossoneri sono presenti Furlani e Scaroni.

I due dirigenti all’arrivo al ristorante non hanno tuttavia rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti, in vista della partita di stasera.

