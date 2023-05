Le parole di Gabriele Gravina su quella che sarà la possibile penalizzazione ai danni della Juventus per questa stagione

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, a margine di un evento che si è svolto a Coverciano, ha voluto parlare della possibile penalizzazione della Juventus: con l’Inter (e le altre big) che attendono.

LE PAROLE – «Il processo si svolgerà domani. Io sono il presidente di una federazione, non faccio il giudice, perciò lascio a coloro che giudici lo sono le valutazioni. Non spetta a me commentare né tantomeno giudicare».

