Le parole del presidente Gravina: «Tre italiane in finale? Festa per il nostro calcio»

Intervistato da Ansa, in seguito ad un evento a Coverciano, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha commentato il cammino europeo dell‘Inter e delle altre due squadre italiane in finale europea.

LE PAROLE- «Avere tre squadre italiane finaliste nelle coppe europee è un motivo di orgoglio per il nostro calcio che deve scoprire però il senso della coerenza perché questa stagione che si concluderà il 10 giugno a Istanbul è di sicuro una festa per il nostro calcio ma dovremo gioire se ciò potrà accadere anche in altre stagioni sportive»

L’articolo Gravina: «Tre italiane in finale? Festa per il nostro calcio» proviene da Inter News 24.

