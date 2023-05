L’ex attaccante Ciccio Graziani critica la formazione che Simone Inzaghi schiererà a Napoli oggi.

Ciccio Graziani a SportMediaset ha dichiarato che l’allenatore dell’Inter oggi rischia a schierare parecchie seconde linee contro gli azzurri. “E’ stata una stagione con troppi alti e bassi nell’Inter, ritrovarsi dopo una striscia molto positiva in questa posizione e con in gioco tutto, la Coppa Italia, la Champions e il campionato no, non me lo sarei mai immaginato”.

“Inter e Lazio non possono dormire sonni tranquilli, può succedere di tutto nelle ultime di campionato. Bisogna conquistarsela la Champions, il turnover di Inzaghi è nella logica ma forse è un pochino troppo. Deve fare almeno un punto al Maradona. Lukaku è tornato finalmente, adesso stiamo riammirando un giocatore che nel primo corso all’Inter è stato l’anima, poi è diventato comprimario quest’anno e ora è attore principale. Questo Lukaku può dare una speranza in più in ottica Champions“.

