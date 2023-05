L’ex attaccante Goran Pandev dice la sua sulla stagione dai due volti dei nerazzurri.

Gian Luca Rossi ha intervistato Goran Pandev alla vigilia di Napoli-Inter. “L’Inter non deve pensare alla finale, ma ad andare in Champions. Dietro ci sono anche altre squadre, secondo me per loro è una partita molto importante. Il Napoli ormai è campione d’Italia e non può chiedere niente. Spero in una bella partita e poi che vinca il migliore. Sicuramente il Napoli gioca con tranquillità e si diverte, forse i giocatori hanno fatto tante feste, spero che alla fine ci siano anche tanti gol e, come ho detto, vinca il migliore”.

Simone Inzaghi

“La testa conta tanto, poi parliamo di gente fortissima. Hanno sbagliato perché 11 sconfitte non sono da Inter: troppe per una squadra che, secondo me, sulla carta era la più forte del campionato. Però negli ultimi due mesi la squadra è tornata e sta alla grande. Questi sono giocatori di qualità, che quando stanno bene ti fanno la differenza. Lo vediamo anche da chi entra dalla panchina, adesso Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta. Non è facile scegliere chi far giocare, perché stanno tutti bene. Sono felice che la squadra arrivi in queste condizioni a giocarsi la finale di Coppa Italia e quella di Champions League. Spero che alla fine l’Inter porti a casa qualche trofeo e si qualifichi alla prossima Champions“.

