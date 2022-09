L’ex calciatore Ciccio Graziani ha ancora negli occhi la doppietta di Dybala realizzata contro il Monza.

Ciccio Graziani ha elogiato il cammino della Roma alla Gazzetta dello Sport provando a prevedere per quale obiettivo può lottare. “Quest’anno la Roma giocherà per un posto tra le prime quattro. Mi auguro che i giallorossi siano la vera sorpresa della stagione. Scudetto? Per ora non ne parlo…”.

“La doppietta di Dybala è stata splendida, l’argentino ha offerto una grande prestazione all’Olimpico, deliziandoci con grandi giocate. Il primo gol è stato stupendo, un colpo dei suoi, uno di quelli che hanno fatto innamorare i tifosi della Juve, mentre il secondo è stato di rapina. Ha talento ed estro. Poi uno può sottolineare l’aspetto fisico, ma con Dybala in campo la gente si diverte. E ho sempre l’impressione che con l’argentino tu possa partire con un gol di vantaggio“.

