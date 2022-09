Tiago Pinto, direttore della Roma, ha parlato del mercato dei giallorossi appena concluso in conferenza stampa

Tiago Pinto, direttore della Roma, ha parlato del mercato dei giallorossi appena concluso in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni:

MERCATO – «Tre mesi difficili. La squadra è migliorata e di questo sono certo. Abbiamo più soluzioni e siamo la quarta squadra più giovane della Serie A. La strategia è quella di dare spazio anche ai nostri giovani come Zalewski. Mourinho ha fatto un grande lavoro nel trasformare i giocatori, ma non parliamo mai di Scudetto. Non ci vogliamo nascondere, ma fatico a pensare da qui a maggio».

