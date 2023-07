Ciccio Graziani ha commentato l’affare Onana per l’Inter, con il portiere diretto al Manchester United: le dichiarazioni a Radio Sportiva

Graziani si è espresso in questi termini sull’addio di Onana all’Inter:

«Sarà una plusvalenza enorme per l’Inter, molto probabilmente i nerazzurri hanno già un’alternativa, non dico di pari livello ma che può supportare eventualmente quel tipo di uscita. Però io quando ho un portiere bravo per logica me lo tengo perché il portiere ti può regalare 6 punti».

L'articolo Graziani: «Onana affare enorme per l'Inter. Probabilmente è già pronta l'alternativa» proviene da Inter News 24.

