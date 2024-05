L’ex attaccante Ciccio Graziani spiega i diversi motivi per cui lui non cederebbe l’austriaco nonostante una stagione deludente.

Ciccio Graziani a Sport Mediaset ha detto la sua su Sassuolo-Inter accusando i nerazzurri per lo scarso impegno profuso. “Per l’Inter il campionato è finito, per le altre ci sono ancora obiettivi importantissimi: è un campionato ancora entusiasmante. Professionalmente non è stata una bella immagine per una squadra che ha vinto lo scudetto una settimana prima ma quando vinci, la settimana dopo ti alleni un po’ meno intensamente. Se non recuperi le energie, quando arrivi al campo hai già perso perché se stacchi la spina non la ritrovi in 5′. Poi vanno dati i meriti al Sassuolo. Non è una bella immagine anche perché c’erano dei record da inseguire, i 100 punti per esempio ma il calcio è fatto anche di questi momenti”.

Denzel Dumfries

Sull’attaccante austriaco

L’ex centravanti ha difeso poi Marko Arnautovic nonostante i soli 4 goal realizzati in stagione. “L’Inter ha preso Taremi, Sanchez andrà via. Arnautovic ha avuto una stagione di alti e bassi ma, se capisce bene il ruolo che deve interpretare, me lo terrei perché è completamente diverso dagli altri, che può dare soluzioni di gioco diverse. Piazzare eventualmente Arnautovic all’estero non sarebbe un problema”. Anche Simone Inzaghi, almeno pubblicamente, ha dichiarato di apprezzare tanto l’ex Bologna e di non voler la sua cessione; è chiaro però che per fare mercato i nerazzurri dovranno per forza cedere qualcuno.

L’articolo Graziani: “Per l’Inter il campionato è finito ma col Sassuolo non è stata una bella immagine, ecco perché terrei Arnautovic” proviene da Notizie Inter.

