“Grazie Milan, ma non mi interessa la tua offerta”! Porta in faccia clamorosa ai rossoneri: il rifiuto fa rumore, i dettagli

In casa Milan, il futuro è il tema principale su cui Furlani sta lavorando intensamente. Per la panchina, torna a circolare il nome di Maurizio Sarri, con alcune sue recenti dichiarazioni che potrebbero nascondere un indizio decisivo sulla sua possibile disponibilità. Tuttavia, prima di ogni passo, il Milan dovrà concentrarsi sulla nomina del nuovo direttore sportivo, un tassello fondamentale per pianificare la prossima stagione. Solo dopo questa decisione si potranno fare valutazioni a catena, riguardanti sia l’allenatore che i possibili rinforzi, per una progettazione chiara e mirata del futuro rossonero.

La prima mossa di addio di Leao al Milan e un “no” che fa rumore

Il prossimo mercato si preannuncia ricco di sorprese, e una delle principali riguarda Rafael Leao, per cui si registra una prima mossa d’addio al Milan. Ma le novità non finiscono qui e a renderle note è La Repubblica. Nelle ultime ore i rossoneri avrebbero incassato un grande no che complica ulteriormente i piani futuri del Club. Questo rifiuto potrebbe mettere in discussione alcune strategie di mercato e lasciare il Milan a dover affrontare nuove sfide per rafforzare la squadra e pianificare la prossima stagione. La situazione si fa sempre più delicata.

La Repubblica rivela che il Milan avrebbe fatto un tentativo per Giovanni Manna, attuale direttore sportivo del Napoli, per affidargli la guida della sua area tecnica. Tuttavia, Manna avrebbe declinato l’offerta, spiegando di essere completamente concentrato sul progetto azzurro. Il dirigente, infatti, crede fortemente nel futuro del Napoli, che vedrebbe ancora Antonio Conte come protagonista assoluto nelle prossime stagioni. Questa risposta negativa complica ulteriormente i piani del Milan, che ora dovrà cercare nuove soluzioni per la figura del DS, con il mercato estivo che si avvicina e il club alla ricerca di una direzione chiara per il futuro.

