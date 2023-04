L’ex calciatore Angelo Gregucci ha parlato del momento vissuto dai nerazzurri: «L’Inter in questo momento bisogna decifrarla»

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, l’ex calciatore Angelo Gregucci prova a fare un pronostico di Inter-Fiorentina, parlando poi del momento vissuto dai nerazzurri, sia in campionato che in coppa:

INTER FIORENTINA- «Suppongo che sarà una bella partita. La viola ha preso un bel cammino, peccato si è fermata per la sosta. Ha preso fiducia dalle coppe, sono state la flebo dell’entusiasmo. Quando vendi un attaccante giovane forte, e prendi due attaccanti quotati, non è sempre facile.

MOMENTO- Le coppe li hanno aiutati, soprattutto a sbloccarsi. Adesso sono in un buon momento. l’Inter in questo momento bisogna decifrarla, a mio modo di vedere non è più un carrarmato, sempre fortissima ma ci sono giocatori che non hanno una mentalità incredibile. Se hai bisogno di un allenatore che ti massacra, tipo Conte, vuol dire che non sei all’altezza di certe squadre. L’esempio migliore è Chiellini, che ha interpretato 10 campionati in una maniera clamorosa, non ha mai sbagliato una partita»

