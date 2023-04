Il giornalista Alberto Polverosi sulle pagine del Corriere dello Sport ha detto la sua sull’Inter e sul futuro che attende Inzaghi

Secondo il giornalista Alberto Polverosi, l’Inter ha quattro giorni di tempo per vedere in modo chiaro il proprio destino:

INTER– Quattro giorni per decidere il destino dell’Inter e forse anche del suo allenatore. Oggi la Fiorentina, martedì la Juventus. Roba forte, visto che i viola sono in crescita (sette vittorie di fila fra campionato e Conference League) e che, al contrario, l’Inter non sta vivendo un periodo esaltante con tre sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato.

NUMERI– l’Inter non può scegliere fra coppa europea, Coppa Italia e campionato. L’Inter deve restare agganciata al gruppetto della Champions. Ha due punti in meno della Lazio, due in più del Milan, tre in più della Roma e cinque in più dell’Atalanta. Senza un posto nella prossima Champions, le difficoltà economiche del club sarebbero ancora più preoccupanti.

OBIETTIVI– Di un posto nel grande torneo europeo ha bisogno la società, ma anche l’allenatore che un anno fa ha salvato la stagione con i successi in Coppa Italia e in Supercoppa, pur non vincendo lo scudetto nonostante fosse partito come favorito. Contro la Fiorentina non avrà Skriniar, Dimarco e Calhanoglu che salterà anche la semifinale con la Juve. Non è il modo più incoraggiante per entrare nei prossimi infuocati quattro giorni: a parte lo slovacco, quasi smarrito dopo la cessione rimandata al Psg, si tratta di giocatori fondamentali per l’Inter. A Italiano mancherà solo Jovic, che potrebbe recuperare per la semifinale di Coppa Italia di mercoledì prossimo a Cremona.

