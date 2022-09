Le parole di Antoine Griezman dopo la vittoria dell’Atletico Madrid arrivata grazie ad una sua rete all’ultimo minuto

Antoine Griezman ha parlato ai microfoni di AS dopo la vittoria dell’Atletico Madrid sul Porto, arrivata all’ultimo minuto con un gol del francese, entrato al 61′ e che ha giocato più di 45′.

«Sono molto contento, quando sono tornato all’Atletico avrei dato tutto per questa maglia. Fare il gol della vittoria è sempre una bella sensazione, ma la cosa che mi fa più piacere sono i tre punti. Continuiamo così, non è ancora finita e dobbiamo migliorare. La situazione è quella che è, non è nelle mie mani. Io ringrazio solo Dio di essere qui. La mia famiglia è felice, io ovviamente vorrei di più, ma nei minuti che mi concedono provo sempre a dare il massimo. Mi sento un uomo di questo club, sono felice qui. E l’unica cosa che voglio è giocare, per dare tutto per l’Atletico, per il Cholo e per la tifoseria».

