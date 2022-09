Stasera alle 21 allo stadio Olimpico di Roma va in scena Lazio-Feyenoord, gara valida per l’Europa League.

La Lazio fa il suo esordio in Europa League e subito le tocca un avversario complicato come il Feyenoord che nella passata stagione è arrivato fino in finale di Conferenze League. Maurizio Sarri sembra intenzionato a fare pochi cambi, nuova chance dal primo minuto per Maximiano e Gila; ecco le probabili formazioni.

Ciro Immobile

LAZIO (4-3-3) – Maximiano; Hysaj, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Provedel, Magro, Casale, Romagnoli, S. Radu, Lazzari, Marcos Antonio, Luis Alberto, Vecino, Romero, Cancellieri.

FEYENOORD (4-2-3-1) – Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Timber, Kokcu; Walemark, Szymanski, Dilrosun; Danilo. All. Slot. A disposizione: Rasmussen, Marciano, Wellenreuther, Benita, Marcos Lopez, Hartman, Wieffer, Gimenez, Paixao, Jahanbakhsh, Taabouni, Idrissi.

