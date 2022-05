Clima disteso alla Pinetina nella settimana che porta alla fine della stagione interista.

Domenica prossima alle 18 c’è Inter-Sampdoria ultima gara della stagione dei nerazzurri; c’è in ballo lo Scudetto ma molto dipenderà da risultato di Sassuolo-Milan. La squadra di Inzaghi ieri al termine della seduta di allenamento ha partecipato al completo ad una grigliata, presenti anche moltissimi dirigenti come Marotta e Zanetti.

Javier Zanetti Steven Zhang

Non c’è quindi nessun tipo di tensione, la stagione anche se non dovesse arrivare il trionfo in Serie A viene considerata molto positiva: sono stati conquistati 2 trofei (SuperCoppa italiana e Coppa Italia) e sono stati raggiunti gli ottavi di finale in Champions League nonostante un cambio allenatore e 3 big ceduti. Inzaghi per l’ultima di campionato avrà tutti a disposizione.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG