Il dirigente dello Spezia Riccardo Pecini ha dichiarato che alla fine del campionato ci sarà un summit tra la proprietà e Thiago Motta per capire cosa fare in futuro.

Riccardo Pecini ha illustrato i piani che lo Spezia cercherà di mettere in pratica sul mercato per costruire la squadra della prossima stagione. “Cercheremo di confermare il gruppo in blocco. Se arrivano eventuali offerte per i nostri calciatori, se ne parlerà. Non è una questione economica per noi, ma di opportunità. Se vengono da un club al nostro livello, crediamo di avere gli strumenti per resistere”.

“Se arrivano da una big, si aprono magari scenari diversi. Penso di aver lasciato a Thiago Motta tutto lo spazio che, giustamente, un allenatore deve avere. Da quando mette piede in campo a quando ne esce. Il prossimo anno partiremo ancora con la prospettiva di lottare per la salvezza, ma vogliamo garantirci di avere il tempo di programmare senza assilli”.

