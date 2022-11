L’ex Juventus, Zdenek Grygera parla alla Gazzetta dello Sport sul derby d’Italia che si consumerà domenica tra bianconeri e nerazzurri.

Sono queste le parole alla Gazzetta dello Sport dell’ex Juventus, Zdenek Grygera che parla così sulla sfida tra Juve e Inter: “Con la Juventus, sì. Balotelli aveva portato avanti l’Inter di Mourinho, eravamo in dieci per l’espulsione di Tiago e mancava pochissimo alla fine della partita. Sarà una partita tirata. E spero vinca la Juventus.“

Conclude così sulla rosa di ora: “Miretti non sembra un 2003, ma io ho un debole per Fagioli: contro il Psg ha giocato con grande personalità e magari contro l’Inter segna di nuovo, come a Lecce. Ultimamente ha avuto un calo, ma il suo talento non si discute. Vlahovic è giovane e forte, speriamo che segni contro l’Inter“.

Insomma il calciatore è rimasto comunque uno juventino dentro dopo la sua esperienza a Torino.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG