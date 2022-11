Il dato davvero pessimo dello Spezia in trasferta in vista del match contro il Milan: ecco i dettagli

Sabato sera alle ore 21 a San Siro andrà in scena la sfida tra Milan e Spezia, con il club ligure che arriverà a Milano con un ruolino in trasferta davvero pessimo.

Infatti, la formazione di Gotti nelle sei sfide in trasferta non ha segnato alcun gol e non ha conquistato alcun punto.

