Guardalà: «Cosa è mancato alla Juve? Tutto, la squadra era arrendevole». Il giornalista analizza l’eliminazione contro l’Inter

Il giornalista Giovanni Guardalà a Sky Sport 24 ha analizzato l’eliminazione della Juve dalla Coppa Italia contro l’Inter.

L’ANALISI – «Cosa è mancato? Tutto. Dalla juve non ci aspettavamo una prestazione del genere. E’ vero che arrivava da una serie di risultati negativi, ma era la semifinale di un obiettivo fondamentale. Non ha mai dato sensazione di creare pericolo per l’Inter. Si è visto qualcosina in più nel secondo tempo, ma poco di più. Da parte di Allegri un tipo di prestazione è inaccettabile, si è vista una squadra arrendevole.»

